Twitter çöktü... Bu yazı çıkıyor
Twitter çöktü... Bu yazı çıkıyor
Erdoğan ile Ruhani görüştü! İşte konuşulanlar
Erdoğan ile Ruhani görüştü! İşte konuşulanlar
AKP'li vekilden erken seçim mesajı
AKP'li vekilden erken seçim mesajı
O üniversite ikiye bölünüyor!
O üniversite ikiye bölünüyor!

Son dakika: Bahçeli'den sonra MHP'den bir erken seçim açıklaması daha

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "AK Parti ile görüşülüp alınmış bir karar değil, bir baskı değil, bu bir teklif. Bu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin dört başı mamur şekilde yerine oturtulması, Cumhur ittifakının bir yol kazasına uğramaması için yapılmış bir teklif" dedi

Son dakika: Bahçeli'den sonra MHP'den bir erken seçim açıklaması daha

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" çağrısıyla ilgili, "AK Parti ile görüşülüp alınmış bir karar değil, bir baskı değil, bu bir teklif." dedi.

Yalçın, AA muhabirine, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılmasına ilişkin açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin konuya ilişkin yarın görüşeceklerini ve bu görüşmenin ardından konunun netleşeceğini söyledi.

Yalçın, erken seçim teklifinin gerekçelerine ilişkin şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte uyum yasaları çıktıktan sonra 18 ay gibi bir süre beklemek sakınca doğurur. MHP, bir teklif olarak 26 Ağustos'u ortaya koymuştur. Bu bir tekliftir. Kabul görmesi için iktidar partisinin 'evet' demesi lazım. Takdir onlarındır. AK Parti ile görüşülüp alınmış bir karar değil, bir baskı değil, bu bir teklif. Bu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin dört başı mamur şekilde yerine oturtulması, Cumhur ittifakının bir yol kazasına uğramaması için yapılmış bir teklif."

Yalçın, uyum yasalarını 1 ya da 1,5 ay içerisinde rahat bir şekilde Meclisten geçirdikten sonra 18 ay gibi bir sürenin beklenmemesi gerektiğini düşündüklerini yineledi.

Etiketler; #erken seçim #semih yalçın #mhp #Bahçeli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.