MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün partisinin grup toplantısında 26 Ağustos tarihi için erken seçim çağrısı yapmasının ardından MHP'ye ait resmi Twitter adresinden 26 Ağustos'a dair açıklama yapıldı. Açıklamada, "26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi’yle Büyük Taarruzun yıldönümlerinde hem Cumhurbaşkanı, hem de Milletvekili Genel Seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en demokratik yoldur." denildi. Bu arada paylaşıma, Bahçeli'nin sözlerinin videosu da eklendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı yapmış, 26 Ağustos tarihini telaffuz etmişti.



Bu çağrının ardından neden 26 Ağustos sorusu akıllara geldi.



26 Ağustos tarihiyle ilgili MHP Resmi Twitter sayfasından bir açıklama yapıldı.



Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerinin videosunun paylaşıldığı twitte şunlar denildi:



"26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi’yle Büyük Taarruzun yıldönümlerinde hem Cumhurbaşkanı, hem de Milletvekili Genel Seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en demokratik yoldur."



ulusal.com.tr



