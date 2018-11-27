Teknisyenin oksijen tüpündeki gazı piknik tüpüne aktarmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi

Bahçelievler’de bir işyerinde, buzdolabı teknisyeni, oksijen tüpündeki gazı piknik tüpüne aktarmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Olayda, işyerindeki teknisyen yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, olay Zafer Mahallesi Türkbeyi Sokağı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Teknisyen olarak çalışan Abdülkerim Doğan (36), iddiaya göre, oksijen tüpündeki gazı piknik tüpüne aktarmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi.



Olayda, teknisyen Abdülkerim Doğan yaralandı. Patlamanın etkisiyle iş yeri ve çevredeki 2 araç zarar gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Abdülkerim Doğan’ı ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.



Yaralanan teknisyenin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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