Güvenli bölge tesisi için çalışmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu kapsamda TSK'nın komuta kademesi ve MİT başkanı ile sınıra gitti. İncelemelerde bulundu. Türkiye, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden temizlenmesi için operasyon dahil bütün seçenekleri masada bulunduruyor

Güvenli bölge için Türkiye taleplerini Amerika'ya iletti. Koşulsuz şartısız Fırat'ın doğusundan terör örgütü PKK'nın temizlenmesi gerektiğinin altı çizildi.



Çalışmalar kapsamında Milli Savunma Bakanı, MİT Başkanı ve TSK'nın komuta kademesi, sınıra gitti. Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu. 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı ziyaret edildi.



Bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya gelen Akar, çalışmalara ilişkin brifing aldı. Son dönemde yaşanan gelişmeler harita üzerinde ele alındı. Eş zamanlı İHA görüntüleri ile gelişmeler masaya yatırıldı. 3 saati aşkın süren toplantıya MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. Akar, sonrasında açıklamalarda bulundu. PKK'nın bölgeden çıkarılması konusu bir kez daha Amerikalı heyete iletildi.



Terör örgütü PKK'nın TSK'nın operasyonlarına karşı kazdığı hendekler yok edilecek. Hava sahasının kullanımı konusu da görüşmelerde ele alındı.



Müşterak Harekat Merkezi (MHM) için çalışmalar devam ediyor. ABD Avrupa Komutanlığı bu kapsamda çabalayacaklarını açıkladı.



Türkiye bütün bu çalışmalar kesintiye uğrarsa, hareket seçeneğini elinde bulunduruyor.



ulusal.com.tr