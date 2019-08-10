"Komşularımız akıllarını başına alsın"... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu mesajı Kıbrıs'tan verdi. TSK'nın komuta kademesiyle birlikte denetlemelerde bulunan Akar'ın mesajları dikkat çekti. Akar, komandoların başarılı ve zorlu eğitimini de izledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de zaman zaman tansiyonu yükselten komşulara net mesaj verdi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Akar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Karargahı'na gitti. Beraberinde TSK'nın komuta kademesi de vardı. İki saatten fazla süren toplantıya katıldı.



Bakan, Doğu Akdeniz için kararlılık mesajı verdi.



Terör örgütü PKK'nın darbe üstüne darbe aldığı operasyonların da devam edeceği belirtildi.



Bakan ve komutanların Kıbrıs'taki mesaisi yoğundu. Akar ve beraberindekiler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komando Alayı'nda geçti. Mehmetçik'in KKTC'li askerlerle sıcaklığın 40 dereceyi aştığı ortamda gösterdiği başarılı performans, Akar ve komutanlar tarafından takdirle karşılandı.



Öğle yemeğini komandolarla birlikte yiyen Akar, daha sonra kapalı Maraş bölgesinde havadan ve karadan incelemelerde bulundu.



Buradan Paşaköy'deki 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar personelle bir araya geldi.



Bakan ve komutanların bu ziyareti, bir Milli Savunma Bakanının TSK'nın komuta kademesiyle KKTC'ye yaptığı ilk ziyaret olarak tarihe geçti.



ulusal.com.tr

