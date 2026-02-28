Son dakika... Bakan Hakan Fidan 7 ülkenin Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Son dakika... Bakan Hakan Fidan 7 ülkenin Dışişleri Bakanı ile görüştü
Yayınlanma: Güncellenme:

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün (28 Şubat) İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. Ayrıca saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan bildiri: Şimdi vatanı savunma zamanıdırİran Dışişleri Bakanlığı’ndan bildiri: Şimdi vatanı savunma zamanıdırDünya
Vatan Partisi ABD-İsrail saldırganlığına karşı meydanlara iniyor: Son durak İncirlik Üssü!Vatan Partisi ABD-İsrail saldırganlığına karşı meydanlara iniyor: Son durak İncirlik Üssü!Gündem
Rıza Pehlevi, ABD-İsrail saldırılarına destek verdi: “Nihayet yardım ulaştı”Rıza Pehlevi, ABD-İsrail saldırılarına destek verdi: “Nihayet yardım ulaştı”Dünya
hakan fidan Dışişleri Bakanı dışişleri bakanlığı iran ırak
Günün Manşetleri
'Arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırız'
Vatan Partisi ABD-İsrail saldırganlığına karşı meydanlara iniyor
'Türkiye İncirlik ve Kürecik Üslerini kontrol altına almalı'
6 ülkede ABD üsleri vuruluyor
Pehlevi, ABD-İsrail saldırılarına destek verdi
Bolu Belediyesi'nde 13 isme irtikap soruşturması
İsrail İran'a saldırı başlattı
Tanju Özcan gözaltına alındı
İş’te Konak istihdama köprü olmaya devam ediyor
Gençliğin kalbi bu merkezde atıyor!
Çok Okunanlar
Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar? Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?
Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Pazar günü yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Pazar günü yola çıkacaklar dikkat!
1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu! 1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu!
Benzine zam geldi: İşte yeni akaryakıt fiyatları Benzine zam geldi: İşte yeni akaryakıt fiyatları
İsrail İran'a saldırı başlattı İsrail İran'a saldırı başlattı