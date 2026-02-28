Son dakika... Bakan Hakan Fidan 7 ülkenin Dışişleri Bakanı ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün (28 Şubat) İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. Ayrıca saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.