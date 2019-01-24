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Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: 81 ilimizin bütün ilçelerinde yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya öncelikli trafiğe dair önemli açıklama yaptı. Soylu, "Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler." dedi. Ayrıca Bakan Soylu, "Önümüzdeki zaman içinde yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. Bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak." ifadelerini kullandı

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: 81 ilimizin bütün ilçelerinde yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya öncelikli trafiğe dair önemli açıklama yaptı. Soylu, "Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler." dedi. Ayrıca Bakan Soylu, "Önümüzdeki zaman içinde yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. Bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak." ifadelerini kullandı

Etiketler; #İçişleri Bakanı #son dakika #süleyman soylu #Trafik
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