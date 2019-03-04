İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bir son dakika bilgisi paylaştı. Bakan Yardımcısı Çıtak 15 Temmuz 2016'dan bu yana 511 bin 646 kişiye FETÖ soruşturması yapıldığını açıkladı. Çataklı: 'Gözaltına alınanların 30 bin 709’u halen tutuklu. Bylock çalışmaları kapsamında daha önce tespit edilmemiş 4 bin 676 şahsın Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ayrıca bugüne kadar 95 bin 310 tekil kullanıcı tespit edildi. 79 bin 337 kişiye adli işlem yapıldı. Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi. Bu olayların 89’u muhtarlık seçimleriyle ilgili yaşandı'

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayındaki operasyonlara ilişkin, "Aralarında terörden arananlar listesinde yer alan 3 teröristin de yer aldığı 8'i ölü, 52'si sağ, 33'ü teslim olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.



Çataklı, Bakanlık Basın Toplantı Odası'nda yaptığı Şubat ayı değerlendirmesinde, terör örgütlerine karşı her türlü mevsim ve coğrafi şartlara rağmen operasyonların kararlı ve başarılı şekilde yürütüldüğünü söyledi.



İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Şubat ayında kırsal alanda 11'i büyük, 38'i orta çaplı olmak üzere kırsalda 7 bin 893, şehirlerde ise 2 bin 8 operasyon yapıldığını belirten Çataklı, "Operasyonlarda aralarında terörden arananlar listesinde yer alan 3 teröristin de yer aldığı 8'i ölü, 52'si sağ, 33'ü teslim olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi." diye konuştu.



Çataklı, bu operasyonlarda aralarında terörden arananlar listesinde "yeşil kategori"de aranan Ümit İlter (DHKP/C sözde Türkiye sorumlusu), gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak (DHKP/C) ve İbrahim Gökçek (DHKP/C) isimli teröristlerin de bulunduğunu söyledi.



Çataklı, etkisiz hale getirilen teröristlerden 56’sının PKK/KCK, 22’sinin DEAŞ,15’inin ise aşırı sol terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.



Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 5 bin 24 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Çataklı, bunlardan 973'ünün tutuklandığını kaydetti.



Yapılan operasyonlar neticesinde 171 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildiğini belirten Çataklı, 129 silah, 48 adet mayın/EYP, 52 adet el bombası, 610 kilogram patlayıcı madde ile 33 bin 970 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE



Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin de bilgi veren Çataklı, gerçekleştirilen 9 bin 845 operasyonda 14 bin 842 kişinin gözaltına alındığını, bin 982'sinin ise tutuklandığını kaydetti.



Operasyonlarda bin 422 kilogram eroin, 10 bin 202 kilogram esrar, 846 kilogram kokain yakalandığını belirten Çataklı kokain yakalamasındaki rakamın önemli olduğunu bu miktarın geçen aya göre yüzde 1.007, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12.918 artışa karşılık geldiğini söyledi.



Çataklı, operasyonlarda ayrıca 20 kilogram afyon sakızı, 84 kilogram metamfetamin, 19,1 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 53 bin 9 adet sentetik ecza, 716 bin 45 adet captagon, 555 bin 387 adet ectasy ile bin 687 kök kenevirin ele geçirildiğini bildirdi.



KAÇAKÇILIK



Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik düzenlenen bin 623 operasyonda gözaltına alınan 2 bin 603 kişiden 33'ünün tutuklandığını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı, operasyonlarda 544 bin 600 paket kaçak sigara ve 231 bin 866 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini kaydetti.



Asayiş verilerine ilişkin de bilgi veren Çataklı, 2018 ve 2019 yıllarının ilk 2 ayları değerlendirildiğinde Oto hırsızlığı olaylarının 2 bin 402’den yüzde 42,8 azalışla bin 374’e, otodan hırsızlığın 10 bin 793’ten yüzde 36,2 azalışla 6 bin 886’ya, kapkaç olaylarının 845’ten yüzde 26,3 azalışla 623’e, dolandırıcılık olaylarının ise 6 bin 334’ten yüzde 10,2 azalışla 5 bin 686’ya düştüğünü bildirdi.



Evden hırsızlık olaylarının Ankara’da bin 288’den yüzde 65,6 azalışla 443’e, İzmir’de 910’dan yüzde 42,5 azalışla 523’e, İstanbul’da da 4 bin 75’ten yüzde 34 azalışla 2 bin 690’a düştüğünü belirten Çataklı, evden hırsızlığın ülke genelinde ise 14 bin 464’ten yüzde 21,4 azalışla 11 bin 527’ye indiğini ifade etti.



Şubat ayında ülke genelinde 3 güven/huzur uygulaması yapıldığını da hatırlatan Çataklı, bu uygulamalarda 1 milyon 84 bin 776 kişinin kontrol edildiğini, aranan 8 bin 960 kişinin yakalandığını belirten Çataklı, uygulamalar sonucunda 31'i çocuk 39 kayıp kişinin bulunduğunu, 3 bin 26 kişiye de adli ve idari işlem yapıldığını söyledi. Çataklı, denetimlerde 179 bin 180 araç kontrol edildiğini, bin 187 aracın ise trafikten men edildiğini söyledi.



DÜZENSİZ GÖÇ



Düzensiz göçle mücedele kapsamında bin 428’i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 731 düzensiz göçmen yakalandığını bildiren Çataklı, 551 organizatörün gözaltına alındığını belirterek, şu ana kadar ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının ise 314 bin 590 olduğunu kaydetti.



TRAFİK KAZALARI



"Şubat 2019 ayı içerisinde meydana gelen 106 ölümlü trafik kazasında 121 kişi hayatını kaybetmiş, 10 bin 15 yaralanmalı trafik kazasında 16 bin 111 kişi yaralanmıştır" diye konuşan Çataklı, 2018 yılının kasım-aralık, 2019 yılının ocak-şubat aylarından oluşan son 4 ay ile geçen yılın aynı dönemlerini mukayese etti.



Çataklı, söz konusu dönemlerde 763 olan ölümlü trafik kazasının yüzde 29 azalışla 544’e, 971 olan hayatını kaybeden sayısının ise yüzde 34 azalış ile 638’e indiğini belirtti.