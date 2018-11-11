Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbarların ardından ekipler harekete geçti. Sosyal medyada yapılan 'uçak düştü' paylaşımları üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi yakınlarında uçak düştüğü yönünde sosyal medya paylaşımları üzerine ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı.



Kepsut ilçesinden Ayvalık’a gelen iki vatandaşın bir uçağın düştüğüne ilişkin cep telefonundan çektiklerini öne sürdükleri görüntüler sosyal medyada yoğun paylaşılınca Ayvalık Jandarma Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesine bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerce araştırma başlatıldı.



Ekiplerin görüntüleri çeken vatandaşlara ulaştığı öğrenilirken, arama çalışmalarının Çakmak ve Kırcalar kırsal mahallelerinde yoğunlaştığı bildirildi.



Balıkesir Valiliği ve ilçe kaymakamlık yetkililerinden ise olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.