banner962
Hakan Atilla davasında karar açıklandı
Hakan Atilla davasında karar açıklandı
Başbakan Yıldırım'ın acı günü
Başbakan Yıldırım'ın acı günü
Spotify hakkında flaş karar
Spotify hakkında flaş karar
Vida'nın 'Come to Beşiktaş' dediği yıldız oyuncu
Vida'nın 'Come to Beşiktaş' dediği yıldız oyuncu

Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu sabah saat 07:53'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kentte korku yarattı.

Ayrıntılar birazdan...

Etiketler; #Balıkesir #sındırgı #deprem
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Cezayı kabul etti, Bookingcom geri dönüyor!
Sonraki Haber
Enerji verimliliği için yeni kararlar yolda
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.