SON DAKİKA! Balıkesir'de yanan Kamil Koç otobüsünde Fatma Kızılöz, Özlem Yılmaz, İlhan Adalı, Huzeyfe Yavuz ve Sibel Akkaya vefat etti! Gözaltına alınan iki şoför tutuklandı

Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, yolcu otobüsünde çıkan yangında Sivas Yıldızeli nüfusuna kayıtlı Fatma Kızılöz (81), Bursa Kestel nüfusuna kayıtlı Özlem Yılmaz (17), Çanakkale Gelibolu nüfusuna kayıtlı İlhan Adalı (71), Bursa Osmangazi nüfusuna kayıtlı Huzeyfe Yavuz (5) ve Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı Sibel Akkaya (56) vefat etti. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şoför tutuklandı

Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.



Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangında, Sivas Yıldızeli nüfusuna kayıtlı Fatma Kızılöz (81), Bursa Kestel nüfusuna kayıtlı Özlem Yılmaz (17), Çanakkale Gelibolu nüfusuna kayıtlı İlhan Adalı (71), Bursa Osmangazi nüfusuna kayıtlı Huzeyfe Yavuz (5) ve Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı Sibel Akkaya (56) hayatını kaybetti.



Yanan otobüsün şoförleri Nihat Demir (48) ve Hüseyin Hakkıoğlu'nun (41) gözaltındaki işlemleri sürüyor.



Öte yandan yaralanan vatandaşların da hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



İKİ ŞOFÖR TUTUKLANDI



Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisindeki yolcu otobüsünde, biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü ile ikinci şoför, tutuklandı.



Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsü N.D. (48) ve ikinci şoför H.H'nin (41) jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.



N.D. ve H.H. jandarma ekiplerince İvrindi Adliyesine sevk edildi.



İki şoför çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.