Son Dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 21 Ocak 2026 gecesi deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD verilerine göre deprem saat 23:11:36’da kaydedildi.

Depremin büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçülürken, merkez üssünün Sındırgı olduğu bildirildi. Sarsıntının yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Depremin koordinatları ise 39.14833 Kuzey enlemi ve 28.32778 Doğu boylamı olarak kaydedildi.

deprem Balıkesir
