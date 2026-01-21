Son Dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 21 Ocak 2026 gecesi deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD verilerine göre deprem saat 23:11:36’da kaydedildi.

Depremin büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçülürken, merkez üssünün Sındırgı olduğu bildirildi. Sarsıntının yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Depremin koordinatları ise 39.14833 Kuzey enlemi ve 28.32778 Doğu boylamı olarak kaydedildi.