FETÖ’nün Balyoz kumpasında eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev alan Ömer Diken tahliye oldu. Mahkeme Diken'e adli komtrol şartı ve yurtdışı yasağı getirdi.

FETÖ’nün Balyoz kumpasında eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev alan Ömer Diken, tahliye oldu.



TSK’yı hedef alan Balyoz operasyonuyla yüzlerce yurtsever komutan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Silivri’de başlayan sözde yargılamada Ömer Diken, eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev almıştı. Diken savunmasında, Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Balyoz da Ergenekon da sapına kadar vardı" sözlerini kullanmıştı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016'da düzenlediği operasyonda eski hakim Ömer Diken’i gözaltına almıştı.



Diken hakkında "Silahlı terör üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



BALYOZ MUĞDURU BORA SERDAR: DERDİMİZ HUKUK VE ADALET

Balyoz davası mağduru emekli Albay Bora Serdar, tahliye kararı sonrası Aydınlık'a konuştu.



Serdar'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Mahkeme salonunda duruşmayı izliyorum. Savcılık Ömer Diken'in tahliyesini istedi ve Ömer Diken tahliye edildi.

Onun hakim olduğu dönemdeki bizim hukuken kendimizi savunduğumuz gerekçeler bağlamında kendine bir savunma geliştirmiş.

Bu savunma biraz komik kaçıyor. Bizim derdimiz hukuk ve adalet. Adil bir karar verilmesi yönündeki beklentimiz devam ediyor."