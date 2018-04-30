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Son dakika... Başbakan Yıldırım açıklama yapacak

Bakanlar Kurulu sonrası açıklamayı Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı öğrenildi.

Son dakika... Başbakan Yıldırım açıklama yapacak
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı.

Toplantı sonrası açıklamanın Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yerine Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılacağı öğrenildi.


Ayrıntılar gelecek...
 
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