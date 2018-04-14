Başbakan Yıldırım, Suriye'ye emperyalist saldırıya destek verdi. Yıldırım, saldırı için "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var." diye konuştu. Dolarla ilgili Başbakan Yıldırım, "Son günlerde döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin de sınırlı olacağını ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle ve ciddiyetle ele alıyor, alınması gereken ne gibi tedbirler varsa Merkez Bankası, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz" dedi

Suriye'ye emperyalist saldırıya Başbakan Binali Yıldırım'dan destek geldi.



Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Yıldırım, "Operasyonu olumlu bir adım olarak görüyoruz" dedi. Başbakan Yıldırım, "Bugüne kadar neredeydiniz?" diye konuştu.



Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz?" açıklaması yaptı.



DOLAR AÇIKLAMASI



Dolarla ilgili alınan yeni karar açıklandı.



Başbakan Yıldırım, "Son günlerde döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin de sınırlı olacağını ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle ve ciddiyetle ele alıyor, alınması gereken ne gibi tedbirler varsa Merkez Bankası, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz." dedi.



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