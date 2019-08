İngiliz devlet radyosu BBC Radio 4’te her pazartesi ve cuma yayımlanan “Haftanın Draması”adlı programda skandal bir tiyatro oyunu canlandırıldı. Judy Upton adında bir İngiliz oyun yazarının “Bülbül Şakıyordu” (The Bulbul Was Singing) başlıklı radyo tiyatrosu,İngiliz bir genç kadın olan Laura’nın PKK/YPGsaflarında savaştıktan sonra Birleşik Krallık’ta gözaltına alınmasıyla gelişen olayları anlatıyor. Terör örgütü PKK/YPG’ye övgülerin düzüldüğü, Türkiye’ye iftiraların atıldığı tiyatro bütün dünyadaki internet kullanıcılarının da erişimine açık kalacak

Tiyatro, Laura’nın havaalanında kardeşi tarafından karşılanması ve ardından Birleşik Krallık terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınmasıyla başlıyor. Program boyunca 2017’de Afrin, Deyrezor, Rakka gibi bölgelerde IŞİD ve Türkiye’ye karşı savaşırken Laura’nın anılarına da dönüşler yapılıyor.Laura’nın sorgusunda ve bu geri dönüşlerde Türkiye’ninAfrin’i boşaltarak oraya “yabancı” insanları yerleştirdiği, insani yardımları engellemek için Afrin’de büyük bir duvar inşa ettiği, Kürtlere işkenceler yaptığı, Zeytin Dalı Operasyonu’yla 200 bin Kürdü yerinden ettiği, öldürdüğü veya hapse attığı, “Kürdistan”ın çeşitli bölgelerini “işgal altında tuttuğu”, Türklerin Türkçeden“Kürt” kelimesini attığı ve yerine onlara “kültürlerini unutmuş dağlı Araplar” dediği; PKK/YPG’nin ise PKK terör örgütüyle bağlantısının olmadığı, sahada Birleşik Krallık ve ABD tarafından açıkça desteklendiği, “iyi örgütlenmiş” askeri bir yapılanma olduğu, “inanç özgürlüğü” ve “feminist değerler temelinde” “demokratik ve adil bir toplum” peşinde koştuğu, insanları IŞİD’den kurtardığı ileri sürülüyor.







Aydınlık gazetesinin haberine göre, daha sonra Laura, erkek kardeşi Jonas’ın kendisini çaresiz hissetmesine yanıt olarak PKK/YPG saflarında savaşmanın nasıl “ilham verici” olduğundan söz ederek herkesin yapabileceği bir şeyler olduğunu söylüyor. Laura, Türkiye ve Suriye’nin “Rojava’yı” kendi topraklarına katmak istediğini de sözlerine ekliyor. Ardından baş karakter, “Rojava’da” beraber savaştığı, Birleşik Krallık’a “sığınan” Ariman isimli Kürt kadın arkadaşıyla Londra banliyölerindeki evinde buluşuyor. Ariman, Türkler tarafından sözde işkenceye uğrayan bir PKK/YPG mensubu. Tiyatronun sonunda Laura, pasaportuna el konulmuş olmasına rağmen duruşmasından hemen önce, artık dayanamıyor ve hüzünlü bir müzik eşliğinde “insan haklarını” savunmak için tekrar Suriye’nin kuzeyine kaçıyor.



Çözüm olarak da ABD ve Birleşik Krallık başta olmak üzere uluslararası toplumun Kürtlere saldıran Türkiye ve Suriye’ye baskı yapması gerektiğini savunan program, BBC’nin internet sitesinden ve podcast yayını yapan uygulamalardan dinlenebilecek.



ulusal.com.tr