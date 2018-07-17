Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik konusunda son karar verildi ve yaş sınırı 25’e çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile kararname hazırlandı. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlemenin Ekim ayında TBMM'den çıkabileceğini açıklarken, Cumhurbaşkanlığı ise konunun daha fazla uzatılmadan kararnameyle netleştirilmesini benimsedi. Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler 25 gün temel askerlik eğitimi alacak. İşte bedelli askerlik düzenlemesinin ayrıntıları

Buna göre daha önce 27 olarak düşünülen yaş sınırı 25'e çekiliyor. Bu doğrultuda kararname de hazırlandı.



Bedelliden 25 yaşındakiler ile daha büyük olan yükümlüler yararlanacak.



Bülent Turan, yaş sınırının 25, ücretin 15 bin TL ve 25 günlük temel askerlik eğitimi olacağını duyurdu.



AKP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlemenin Ekim ayında TBMM'den çıkabileceğini açıklarken, Cumhurbaşkanlığı ise konunun daha fazla uzatılmadan kararnameyle netleştirilmesini benimsedi.



Bu nedenle bedelli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürürlüğe konulacak. Bedelin de 15-20 bin lira arasında bir miktar olacağı bildirildi. Bedellide 25 yaş düzenlemesinden 400 bin kişinin yararlanacağı hesaplanıyor.



AKP'li Turan, "Bedelli askerlik yasası için Ekim ayını beklemek gerekmeyecek. Bedelli askerlik torba yasaya ekleniyor" dedi.



AKP'li Turan, "Yaş 25, ücret 15 bin TL. 25 gün askerlik yapma şartı gerekecek. Bedelli askerlik düzenlemesi birkaç saat içinde torba yasa içinde plan ve bütçe komisyonuna gönderilecek" dedi





CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 bin TL, 25 gün ve 25 yaş olarak açıklanan bedelli askerlik şartları hakkında konuştu.



Habertürk muhabiri Ömer Topsakal'a açıklama yapan Özkoç, "Bu karar ilgili kurullar tarafından incelendi. Böyle bir ihtiyaç olduğu tespit edildi diye bakıyoruz" dedi.



"Kaynakların şehit aileleriyle ilgili kullanılması gerekir" diyen Özkoç, "Bir kişinin veya birkaç kişinin aldığı kararlarla milletten elde edilen kaynaklar gereksiz yerlere kullanılmaması gerekir. Buradan elde edilen gelirler doğru kullanılsın. Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.



Özkoç şunları söyledi:

"Biz bu konularla ilgi yazılar ulaşır ulaşmaz, doğru olan buydu diyoruz. Dışarıdan bakınca sadece muhalefet ediliyormuş gibi yansıtılıyor. Askerlerle ilgili bir gelir elde ediyorsak, bu gelirin mağdrun olan asker ailelerine aktarılması gerekir. Türkiye'nin yararına olan her şeyi iletiyoruz."



MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.





