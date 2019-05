Bedelli askerliği kalıcı hale dönüştüren yeni askerlik sistemi için hazırlıklar TSK içinde de yapılıyor. Bu hafta Meclis'e teklif olarak sunulması beklenen yeni sistemin silah altındaki erleri kapsayıp kapsamayacağı merak konusu. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, 6 ayını doldurmuş erlere askerliğe devam edip etmeyeceği sorulmaya başlandı

Bedelli askerliği kalıcı hale dönüştüren yeni askerlik sisteminin yasalaşması için kanun teklifinin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yeni sisteme uyum kapsamında TSK içindeki hazırlıklar ise sürüyor.



ERLERE "TAMAM MI DEVAM MI" SORUSU



Yeni askerlik sistemi teklifine göre, askerlik çağına gelmiş herkes için 1 ay zorunlu askerlik olacak. Ardından isteyen bedelini ödeyip askerlikten ayrılacak. Bedelli yapmayanlar ise 5 ay daha askerliğe devam edecek. O 5 ayın sonunda ise isteyen ya tezkeresini alacak ya da 6 ay daha maaşlı askerlik yapacak.



Silah altındaki askerlerin ne olacağı ise büyük merak konusu. Konuya ilişkin teklif metninde henüz bir ayrıntı yer almadı.



KOMUTANLAR NOT ETTİ



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre ise, 6 ayını doldurmuş, silah altındaki erlere yeni sistem geldiğinde 6 ay daha askerliğe devam edip etmeyeceği soruldu. "Devam ederim" ya da "Devam etmem" diyen uzun dönem askerlik yapan erlerin bilgisi, komutanlar tarafından not edildi.



KISA DÖNEM ERLERİN DURUMU NE OLACAK?



Peki şu anda kısa dönem askerlik yapan erler, subaylık yolunu açan yeni sistemden faydalanacak mı? Edinilen bilgilere göre, bu konuda netlik yok. Ancak beklenti, kısa dönem askerlik yapan erlerin de yeni tip askerlik sisteminden faydalanacağı yönünde.



HABER: GÜRKAN DEMİR

