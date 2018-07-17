Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik konusunda son karar verildi ve yaş sınırı 25’e çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile kararname hazırlandı.İşte bedelli askerlik düzenlemesinin ayrıntıları

Buna göre daha önce 27 olarak düşünülen yaş sınırı 25'e çekiliyor. Bu doğrultuda kararname de hazırlandı. Sözcü'nün haberine göre, bedelliden 25 yaşındakiler ile daha büyük olan yükümlüler yararlanacak.



AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlemenin Ekim ayında TBMM'den çıkabileceğini açıklarken, Cumhurbaşkanlığı ise konunun daha fazla uzatılmadan kararnameyle netleştirilmesini benimsedi.



Bu nedenle bedelli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürürlüğe konulacak. Bedelin de 15-20 bin lira arasında bir miktar olacağı bildirildi. Bedellide 25 yaş düzenlemesinden 400 bin kişinin yararlanacağı hesaplanıyor.