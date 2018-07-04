İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı

Oyuncu Berna Laçin, cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıkmış, "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!'' şeklinde tweet atmıştı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan açıklama şöyle: Berna Laçin adlı sanatçının '@bernalacin35' adlı Twitter hesabından 03.07.2018 günü saat 13.00 civarında halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. Maddesi uyarınca işin gerçeğini araştırmak üzere adı geçen hakkında, 'halkın dini değerlerini aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştır.Berna Laçin, "Asıl niyetleri idam cezasını getirmek. İdamı getirmek isteyen bir grup, idama karşı çıkanları hedef göstererek halkı galeyana getirmek istiyor" dedi.Tweet'i öğlene doğru attığını söyleyen Laçin, şunları kaydetti:“Tweet'i öğleye doğru attım. Asıl saldırı akşam saatlerinde başlamış. Birtakım troll hesaplar beni hedef göstermiş.”Berna Laçin telefonda da anlattığı açıklamayı twitter üzerinden yaptı. Laçin, “Sadece dini değerlere değil, insanların tüm değerlerine dikkat ederim. İslamiyeti aşağılama gibi bir anlamı yok yazdığım mesajın. Net biçimde idamın çözüm olmayacağını söylüyorum orada" diye yazdı.Tebligat geldiğinde gidip beyanını vereceğini söyleyen Laçin şunları ekledi:“Asıl bana karşı yürütülen örgütlü saldırı, halkı galeyana getirmektir. Ben şikâyetçi olacağım.”