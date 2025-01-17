SON DAKİKA! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı. Suç örgütü soruşturmasında 17 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
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İstanbul'da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

40 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

SON DAKİKA! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı - Resim : 1

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI RIZA AKPOLAT TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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