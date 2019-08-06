SON DAKİKA! Beyazıt Karataş'tan ABD'nin açıklamasına sert yanıt! "Bayramdan sonra 'görüşmek' üzere"

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazı Karataş, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez" açıklamasına sert yanıt verdi.
Karataş, Esper'in ifadelerini hatırlatarak, şunları belirtti:
"Hazret direktif vermiş.
ABD ekibi ile halen ne görüşmesi yapıyorsunuz ki?
Bayramdan sonra 'görüşmek' üzere, ABD ekibini gönderin gitsin."
ulusal.com.tr
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazı Karataş, ABD'nin "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez" açıklamasına sert cevap verdi. Karataş, "Hazret direktif vermiş. ABD ekibi ile halen ne görüşmesi yapıyorsunuz ki? Bayramdan sonra 'görüşmek' üzere, ABD ekibini gönderin gitsin." ifadelerini kullandı
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazı Karataş, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez" açıklamasına sert yanıt verdi.