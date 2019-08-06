SON DAKİKA! Beyazıt Karataş'tan ABD'nin açıklamasına sert yanıt! "Bayramdan sonra 'görüşmek' üzere"

Türkiye ile ABD arasındaki güvenli bölge görüşmelerinden sonuç çıkmayınca TSK’nın ani gece baskını veya nokta operasyonlardan endişelenen terörör gütü yöneticileri, akşamları güneye gidip geceyi ABD üslerinin yakınındaki bölgelerde geçiriyor. Türkiye’nin Pençe operasyonları da bölgede yakından takip ediliyor. Yerel kaynaklar, PKK/PYD’nin Pençe operasyonları sonrasında Kandil ile Fırat’ın doğusu arasındaki bağın kesilmesinden büyük kaygı duyduklarını söyledi. Yerel kaynaklar, PKK/PYD ile birlikte hareket eden, bölge ticaretini ele geçiren PKK/PYD’ye yakın ailelerin son dönemlerde zenginleştiklerine dikkat çekti. Kaynaklar, bölgede etkin olan aşiretlerin tavrında da değişiklik gözlendiğini ifade etti. PKK/PYD’deki paniği ABD de fark etmiş durumda. Bölgede PKK/PYD merkezlerine ABD’lilerin geliş gidişleri artmış. Yerel halk “PKK/PYD’lilere moral verme amaçlı” diyor. WASHINGTON Post (WP) muhabirleri Souad Mekhennet ve Louisa Loveluck’ın Kamışlı’dan bildirdiğine göre PKK/PYD’liler Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin olası harekatına karşı hazırlık yaptılar. Türkiye sınırındaki bölgelerde yeni tüneller kazıldığını aktaran WP, düzinelerce evin sığınağa dönüştürüldüğünü, yeraltında derme çatma hastaneler açtıklarını bildirdi. MİLLİ Savunma Bakanlığı’nda, Suriye’nin kuzeyinde eşgüdüm halinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge için ABD askeri yetkililerle ikinci toplantı yapıldı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington yönetiminin, Türk ordusunun Fırat’ın doğusuna harekat düzenleme niyetinden rahatsız olduğunu söyledi