Son dakika... Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır" denildi.



Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'den operasyon söylentilerine "İddialar mesnetsiz. Hesabını veremeyeceğim hiçbir icraatım olmadı" demişti.