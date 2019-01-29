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Son Dakika: Binali Yıldırım'dan istifa kararı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım CNN Türk'te soruları yanıtladı

Son Dakika: Binali Yıldırım'dan istifa kararı

CNN Türk'te soruları yanıtlayan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Resmi olarak adaylığım açıklandığı gün TBMM Başkanlığı'ndan istifa edeceğim." dedi.

Yıldırım, "Benim duruşum bellidir. Duruşum millete hizmettir. Duruşta bir sorun yok. Duruş başka, omurgasızlık başka. Ben omurgasız bir insan değilim. Hizmeti ibadet bilirim. Milletim ne dediyse ben onu yaparım." diye konuştu.

Yıldırım, "Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım." dedi.

Yıldırım, "Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım." diye konuştu.

HDP'nin aday göstermemesi
HDP'nin İstanbul'da aday göstermemesiyle ilgili de konuşan Yıldırım, "Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin, bunu seçimlerde de göreceğiz." dedi.

Kanal İstanbul
"İstanbul'un felaketine sebep olacak bir proje gibi gösterme gayretleri var, dış yayınlarda hep bu böyle işleniyor. Çünkü ne olacak? Boğaza alternatif oluşturuyor. Boğaza alternatif oluşturmasının hem ulusal güvenliğimiz açısından hem de stratejik menfaatlerimiz açısından çok büyük önemi var."


Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #binali yıldırım
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