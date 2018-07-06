Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika KHK ve bedelli askerlik açıklaması geldi. Yıldırım son KHK'nın bu gece çıkacağını söyledi. Yıldırım, KHK'da"ihraçlar olup olmadığı" sorusunu "Bütün kurumlardan var, ağırlıklı emniyet ve TSK." şeklinde yanıtladı. Yıldırım, Bedelli askerlikle ilgili henüz verilmiş bir karar yok ama böyle bir ihtiyacın olduğu artık herkes tarafından biliniyor." dedi. Yıldırım: "Benim düşüncem çok daha radikal, ben bunun (bedelli askerlik) geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum."

Başbakan Binali Yıldırım'dan KHK ve bedelli askerlik açıklaması geldi.



Yıldırım son KHK'nın bu gece çıkacağını söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde başbakanlık muhabirleri ile bir araya geldi. Yıldırım, ''KHK bu gece yayınlanır, ihraçlar da olacak. Pek çok kuruluştan ihraç var. Ağırlıklı olarak emniyet ve TSK'dan olacak'' açıklamasını yaptı.



Başbakan'dan yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, "O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok. Benim düşüncem çok daha radikal, bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. O konuda bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar yapılacak ve bir rapor ortaya çıkacak. O rapora göre biz de hareket edeceğiz. Zaten bizim profesyonel askerliğe geçiş başladı. Terörle mücadeledeki operasyonlara silah altına alınan askerler götürülmüyor. Buradaki esas olan yığılmanın gelecek yıllara artarak devam etmemesini sağlayacak bir çalışma. Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Askere alınmama işi onların kabahati değil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Meclis açıldığında bu konu ele alınacak. Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.