CNN Türk'te soruları yanıtlayan Binali Yıldırım'dan son dakika Uber açıklaması geldi

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan Uber açıklaması geldi.



Yıldırım, CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu "40" programında, soruları yanıtladı.



Yıldırım, Uber'le ilgili "UBER'e yönelmenin arkasındaki sebepleri de görüp taksiciliği geliştirmemiz lazım. Bu ülkede faaliyet gerçekleştireceksiniz vergi dairesinin yolunu bilmeyeceksiniz. Bu söz konusu olamaz. Ama vatandaşlarımız bunu istiyor, neden? Konforunu beğeniyor. Buna itirazımız yok. Ama bu hizmeti kim verecekse meşru olarak vermesi lazım. Haksız rekabete sebep olan bir uygulamaya göz yumamayız." diye konuştu.



Ne olmuştu?

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davanın 07 Kasım 2018 günü yapılan celsesinde de Uber'e yönelik tedbir kararı çıkmamıştı.



6-7 aylık sürede eksik rapor hazırlayan bilirkişiler için disiplin cezası uygulanması istendi. Duruşma 20 Şubat’a ertelendi.





ulusal.com.tr