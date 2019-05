AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım YSK'nın İstanbul'da seçim yenileme kararının ardından açıklama yaptı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına ilişkin, "İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik, inşallah bu kararımız yenilecek seçimlerde de devam edecek." dedi.



Tuzla Aydınlı'daki Hacı Bekir Yıldırım Camisi'nde kıldığı teravih namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, YSK'nin bir karar verdiğini, bu kararın 31 Mart'ta yapılan seçimlerin tekrar edilmesiyle ilgili olduğunu hatırlattı.



"Peki seçimler YSK'ya neden gitti?" diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Seçimler esnasında ve sonrasında, tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler, yanlışlar, hileler, şaibeler dolayısıyla hukukun verdiği bütün süreçleri partimiz takip etti. İlçe, il seçim kurullarındaki süreçler tamamlandı ve nihayet YSK'ye bu konu getirildi. Uzun bir süreden beri de YSK gerekli çalışmaları, araştırmaları yapıyordu. Nihayet bugün elde edilen, hazırlanan rapor görüşüldü. Seçimlerin yenilenmesine, tekrar edilmesine karar verdi.

YSK'nin yazılı kararı, resmi açıklaması, henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla gerekçeleri, ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yapmak doğru olmaz. Tekrar edilecek seçimler 23 Haziran tarihinde yapılacak. İstanbul için, İstanbullular için hayırlı, uğurlu olsun. Baştan beri söylediğimiz bir şey var; Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukukun içinde seçimin patronu olan YSK kararını vermiştir. İki karar söz konusuydu ya iptal edilmesi ya da reddedilmesi. Baştan beri şahsım da rakibim de YSK'nin kararının bağlayıcı olduğunu ve herkes için geçerli olacağını ifade etmiştir. İstanbulumuz için hayırlı uğurlu olsun."



YSK'nın, kararı, sandık kurulu başkanı ve üyelerinin, kanunun açık hükmüne rağmen, kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığının belirtilmesi üzerine Yıldırım, "Bu açıklamanın yeni olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla YSK'nin tam kanunsuzluk halini, tespiti, bu seçimlerin tekrar edilmesi için önemli bir sebep teşkil ettiği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.



"Bu durumda adaylığınız için devam diyebilir miyiz?" sorusuna Yıldırım, "Bu seçimlerin tekrarının anlamı şudur; aynı seçmen listeleriyle, aynı adaylarla seçime gidilmesidir. Onun istisnası herhangi bir şekilde vefat olması durumunda yeni aday gösterilebilir. Bu işin hukuki yanıdır. Siyasi yanı da şudur, biz başından beri İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik. İnşallah bu kararımız, yenilenecek seçimlerde de devam edecek. İstanbullulara en güzel hizmeti yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." yanıtını verdi.



"Yeni dönemde nasıl bir kampanya İstanbulluları bekliyor, yol haritası belli mi?" sorusuna karşılık Yıldırım, olayın daha çok taze olduğunu, bunları parti kurullarında, teşkilatlarla konuşacaklarını, ona göre kampanyanın çerçevesini belirleyeceklerini belirtti.



Yıldırım, gerginlikten, ayrıştırmadan değil, kucaklamaktan, birleştirmekten yana olduklarını dile getirerek, "Bu ülke hepimize yeter. Bu ülkedeki farklılıklarımız, bizim zenginliğimizdir. Her türlü düşünce, her türlü inanış, her türlü yaşayış bu güzel şehrin, dünya şehri İstanbul'un en önemli zenginliğidir. Bu hassasiyetlerimize bundan önce olduğu gibi bundan sonra da dikkat edeceğiz, 15 milyon İstanbulluyu kucaklayacağız, birleştireceğiz ve İstanbul'a yapacağımız hizmetleri onlarla paylaşacağız, desteklerini isteyeceğiz." diye konuştu.



Bir gazetecinin, "YSK, mazbatanın iptali yönünde de bir karar verdi. Siz ilk günden beri 'sükunetle sonucu beklemek gerekir' dediniz. İstanbul'da 10 milyon seçmen vardı, 2 milyona yakın seçmen sandığa gitmemişti ki sonuçlar birbirine çok yakındı.

Bu sefer belki de herkesin içine sinecek bir seçim olabilecek diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gayet tabii amacımız odur. Ne kadar yüksek katılım olursa, demokrasi sandıkta o kadar iyi tecelli etmiş olur. Bu vesileyle bütün İstanbullu hemşehrilerimizden talebimiz mutlaka sandığa gidelim ve orada 'İstanbul'un geleceği için benim de sözüm var' diyelim, oyumuzu kullanalım. Demokrasinin güçlenmesi için bu şehrin geleceğinin çok daha güzel hizmetlerle buluşması için siz de katkı sağlayın diye ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum."