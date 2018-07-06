Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika KHK açıklaması geldi

Yıldırım, yaptığı açıklamada 'KHK yayınlanacak, ihraçlar olacak. İhraçlar çoğunlukla emniyet ve TSK'dan' dedi.



Başbakan'dan yeni bedelli açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlik hakkında konuştu. Yıldırım ''Bir güzellik düşünüyoruz ama verilmiş bir karar yok'' dedi.