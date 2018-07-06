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Son Dakika: Binali Yıldırım'dan KHK ve bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika KHK açıklaması geldi

Son Dakika: Binali Yıldırım'dan KHK ve bedelli askerlik açıklaması
Yıldırım, yaptığı açıklamada 'KHK yayınlanacak, ihraçlar olacak. İhraçlar çoğunlukla emniyet ve TSK'dan' dedi.

Başbakan'dan yeni bedelli açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlik hakkında konuştu. Yıldırım ''Bir güzellik düşünüyoruz ama verilmiş bir karar yok'' dedi.
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