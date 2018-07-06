Yıldırım, yaptığı açıklamada 'KHK yayınlanacak, ihraçlar olacak. İhraçlar çoğunlukla emniyet ve TSK'dan' dedi.
Başbakan'dan yeni bedelli açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlik hakkında konuştu. Yıldırım ''Bir güzellik düşünüyoruz ama verilmiş bir karar yok'' dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.