Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bingöl'de 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 23:46'da 2.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 23:35'te Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 23:46'da 2.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. AFAD verilerine göre depremin derinliği 22 kilometre olarak belirlendi.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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