Bingöl’ün Sancak beldesine bağlı Sudüğünü köyünde güvenlik korucusu olan Ahmet Nebi, PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit oldu.

Ahmet Nebi, önceki gün öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.



Ailesinin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.



Nebi, Esenler mezrası yakınlarında arı kovanlarının arasında silahla vurulmuş olarak bulundu.



PKK'lı teröristlerce şehit edildiği belirlenen Nebi'nin cesedi otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

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