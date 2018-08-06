Trump'tan İran yaptırımlarına yeni kararname
Trump'tan İran yaptırımlarına yeni kararname
Adalet Bakanı Gül açıkladı
Adalet Bakanı Gül açıkladı
İmam Hatip siyaseti iflas etti
İmam Hatip siyaseti iflas etti
CHP'li muhaliflerden açıklama
CHP'li muhaliflerden açıklama

Son Dakika: Bingöl'den acı haber

Bingöl’ün Sancak beldesine bağlı Sudüğünü köyünde güvenlik korucusu olan Ahmet Nebi, PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit oldu.

Son Dakika: Bingöl'den acı haber
Ahmet Nebi, önceki gün öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Ailesinin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Nebi, Esenler mezrası yakınlarında arı kovanlarının arasında silahla vurulmuş olarak bulundu.

PKK'lı teröristlerce şehit edildiği belirlenen Nebi'nin cesedi otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.