SON DAKİKA: Bingöl'de şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi

AFAD verilerine göre Bingöl'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.31'de gerçekleşen depremin merkez üssü Bingöl il sınırlarında yer aldı.

Depremin derinliği 8,41 kilometre olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Sarsıntı, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

AFAD yetkilileri, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki yetkililer, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.