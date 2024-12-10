SON DAKİKA: Bingöl'de şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi
AFAD verilerine göre Bingöl'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Sarsıntının merkez üssü Bingöl il sınırları içinde yer aldı. Deprem çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.
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AFAD verilerine göre Bingöl'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.31'de gerçekleşen depremin merkez üssü Bingöl il sınırlarında yer aldı.
Depremin derinliği 8,41 kilometre olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Sarsıntı, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.
AFAD yetkilileri, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki yetkililer, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.