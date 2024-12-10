SON DAKİKA: Bingöl'de şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi

AFAD verilerine göre Bingöl'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Sarsıntının merkez üssü Bingöl il sınırları içinde yer aldı. Deprem çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

Sude İnak Sude İnak
SON DAKİKA: Bingöl'de şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi
Yayınlanma: Güncellenme:

AFAD verilerine göre Bingöl'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.31'de gerçekleşen depremin merkez üssü Bingöl il sınırlarında yer aldı.

Depremin derinliği 8,41 kilometre olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Sarsıntı, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

AFAD yetkilileri, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki yetkililer, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Almanya, İtalya'ya katliam tazminatı ödeyecek!Almanya, İtalya'ya katliam tazminatı ödeyecek!Dünya
deprem gündem son dakika bingöl AFAD
Günün Manşetleri
"Suriye'de özerklik ve federasyon ABD ve İsrail'in planlarıdır"
İsrail ordusu, Suriye'ye karadan ve havadan saldırıyor
Netanyahu için kritik gün
Memurlar için önemli karar: 4.3 milyon memur bu eğitimi alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Suriyelilerin ülkelerine dönüşündeki son durum ne?
İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama
Isparta'da şehit askerler için tören düzenlendi
İşsizlik rakamları açıklandı
Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar
İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama
Suriyelilerin ülkelerine dönüşündeki son durum ne? Suriyelilerin ülkelerine dönüşündeki son durum ne?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik 'asgari ücret' açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik 'asgari ücret' açıklaması
Ehliyet yaş sınırı düşürüldü Ehliyet yaş sınırı düşürüldü