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Son Dakika: Bir KHK daha çıkıyor

Cevdet Yılmaz: Bir KHK daha çıkacak

Son Dakika: Bir KHK daha çıkıyor
AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmeden önce yeni kararnameler yayınlanacağını söyledi.

NTV’e konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yemin töreni öncesi uyum kararnameleriyle bütün hususlar tamamlanmış olacak”
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