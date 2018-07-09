AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmeden önce yeni kararnameler yayınlanacağını söyledi.
NTV’e konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yemin töreni öncesi uyum kararnameleriyle bütün hususlar tamamlanmış olacak”
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