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Son dakika Birgün gazetesi haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İyi Partili Lütfü Türkkan'a yanıt: Ben böyle bir söz söylemedim

Birgün gazetesinin "Meclis Başkanı Şentop: Bakanlar milletvekillerini muhatap almıyor" paylaşımını alıntılayarak "Yeni sistemin arızalarından sadece bir tanesi  bu. Buna rağmen bu sistemde ısrar etmenizin sebebi nedir Sayın Meclis Başkanı @MustafaSentop?" diye soran İyi Partili Lütfü Türkkan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ben böyle bir söz söylemedim. İkaz yazısı soruların cevaplanmasına dairdir. Parlamenter sistemde iken de böyle ikazlar var. Gerisi gazetenin uydurması." ifadeleriyle yanıt verdi

Son dakika Birgün gazetesi haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İyi Partili Lütfü Türkkan'a yanıt: Ben böyle bir söz söylemedim

İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili, Birgün gazetesinin "Meclis Başkanı Şentop: Bakanlar milletvekillerini muhatap almıyor" paylaşımını alıntılayarak "Yeni sistemin arızalarından sadece bir tanesi  bu. Buna rağmen bu sistemde ısrar etmenizin sebebi nedir Sayın Meclis Başkanı @MustafaSentop?" diye sordu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN YANIT

Bu soruya cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Ben böyle bir söz söylemedim. 

İkaz yazısı soruların cevaplanmasına dairdir. 

Parlamenter sistemde iken de böyle ikazlar var. 

Gerisi gazetenin uydurması."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Birgün Gazetesi #tbmm #mustafa şentop #İyi Parti #lütfü türkkan
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