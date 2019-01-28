banner1002
Rusya'dan Venezuela açıklaması
Rusya'dan Venezuela açıklaması
İstanbul'da yangın: Yaralılar var
İstanbul'da yangın: Yaralılar var
BM Suriye Özel Temsilcisi'nden Ankara'ya ziyaret
BM Suriye Özel Temsilcisi'nden Ankara'ya ziyaret
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Son dakika... BM Suriye Özel Temsilcisi Ankara'ya geliyor

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, bugün Ankara'ya geliyor. Pedersen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Son dakika... BM Suriye Özel Temsilcisi Ankara'ya geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, bugün Ankara'ya geliyor.

Pedersen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Norveçli diplomat Geir O. Pedersen, BMSuriye Özel Temsilcisi olarak 7 Ocak 2019 tarihinde göreve başlamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kasımda Staffan de Mistura'nın istifa edeceğini açıklamasının ardından, Pedersen'i bu göreve atamıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bm #suriye #geir pedersen #Mevlüt Çavuşoğlu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.