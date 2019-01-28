Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, bugün Ankara'ya geliyor. Pedersen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, bugün Ankara'ya geliyor.



Pedersen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.



Norveçli diplomat Geir O. Pedersen, BMSuriye Özel Temsilcisi olarak 7 Ocak 2019 tarihinde göreve başlamıştı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kasımda Staffan de Mistura'nın istifa edeceğini açıklamasının ardından, Pedersen'i bu göreve atamıştı.



ulusal.com.tr