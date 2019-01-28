Birleşmiş Milletler'in yeni Suriye Özel temsilcisi Geir Pedersen, Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri ve Mısır Dışişleri Bakanı ile Suriye konusunu görüştü. Pedersen Mısır ziyaretinden sonra Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek

İki hafta önce göreve başlayan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'la bir araya geldi. Pedersen ve Gayt, Suriye'de barışçıl çözüm çabalarını görüştü.



Pedersen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinin Suriye'ye karşı konumlarını öğrenmeye önem verdiğinin altını çizdi.



Pederesen, Arap Birliği Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmenin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir toplantı yaptı.



Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Şukri ile Pedersen'ın, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri, siyasi sürece ivme kazandırılmasının yollarını ve insani durumun zorluklarını ele aldığı belirtildi.



Pedersen, Kahire'den sonra Türkiye'ye gelecek. BM'nin yeni Suriye Özel temsilcisi Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.



ulusal.com.tr