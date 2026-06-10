Son Dakika: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında nitelikli cinsel saldırı soruşturması başlatıldı!

Tutuklu bulunan CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şüpheli ve müşteki sıfatıyla yer aldığı şantaj dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosyada adı geçen eski belediye personeli Öznur Çağalı ile Tanju Özcan'ın şoförü Suat Çelikcan'ın 9 Haziran 2026 tarihinde savcılığa yeni ifadeler verdikleri ortaya çıktı.

Müşteki Öznur Çağalı’nın verdiği bu yeni ifade sonrasında, tutuklu başkan Tanju Özcan hakkında TCK 102/2 ve TCK 102/3-b maddeleri kapsamında, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçundan resmi soruşturma süreci başlatıldı.