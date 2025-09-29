Son dakika! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yurt dışına çıkış yasağı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağını sosyal medya hesabından duyurdu. Özcan, savcılığın “adli kontrol uygulanmasına gerek yok” görüşüne rağmen, mahkemenin gerekçe göstermeden bu kararı aldığını söyledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Son dakika! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yurt dışına çıkış yasağı
Yayınlanma: Güncellenme:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine yönelik alınan adli kontrol kararını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Özcan açıklaması şu şekilde: 

"Suriyeli sığınmacıların Bolu’dan gitmeleri için geçmişte bazı kararlar aldım. Bu kararlar ile ilgili hakkımda çok sayıda şikayet oldu. Bu şikayetler sonucunda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca defalarca takipsizlik (KYOK) kararları verildi ve bu kararlar kesinleşti.

Tüm bunlara rağmen birkaç ay önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kamuoyuna yaptığı paylaşım sonrasında, aynı konuda çok sayıda takipsizlik kararı olmasına rağmen hakkımda yeniden soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemece, açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi. Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur. Savcılık makamı tarafından herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur.

Bu ne garip bir sığınmacı sevgisidir anlamak mümkün değil. Bu tuhaf kararı Türk Milleti’nin vicdanına havale ediyorum."

Tekirdağ’da feci kaza: İşçi servisiyle kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar varTekirdağ’da feci kaza: İşçi servisiyle kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar varYurt
Mersin’de düğün faciası: 20 yaşındaki genci vuran zanlı tutuklandıMersin’de düğün faciası: 20 yaşındaki genci vuran zanlı tutuklandıYurt
bolu belediyesi tanju özcan
Günün Manşetleri
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yurt dışına çıkış yasağı
Bankacılık sektörü 8 ayda 563 milyar lira kazandı
“AB üyeliğimiz Avrupa’nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır”
Soma’da santral açılsın, Muğla’da karşıyız
Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü?
Bursa’da kuraklık alarmı
İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor
Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı
2 firmanın baklavası hileli çıktı
Bir şehir daha büyükşehir oluyor
Çok Okunanlar
Şiddetli sağanak bu illeri vuracak! Şiddetli sağanak bu illeri vuracak!
Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları
Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak geliyor! Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak geliyor!
150.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor? 150.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor?
Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı