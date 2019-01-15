Bolu'da saat 09:57'de merkezi Yakabayat olan bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre 3.0 büyüklüğünde yaşanan depremin derinliği 7.5 Km olarak kaydedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 08:57'de merkezi Yakabayat olan bir deprem meydana geldi.



Yaşanan depremin büyüklüğü 3.0 derinliği ise 7.5 KM olarak duyuruldu.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr

