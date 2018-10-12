2016 yılının Aralık ayında tutuklanan, 25 Temmuz 2018'de ev hapsine alınan Amerikalı Rahip Brunson serbest bırakıldı. Amerika ve Türkiye arasındaki son krizin başrolünde olan Brunson, 4'üncü duruşmada tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliye edildi. İzmir'de görülen duruşmada mahkeme Brunson'un ev hapsini ve yurtdışına çıkış yasağını da kaldırdı. Reuters'in geçtiği habere göre askeri uçakla ABD'ye gidecek olan Brunson'ın geç saatlerde de evinden gelen bir fotoğrafta hazırlanmış bavullarıyla telefonla konuştuğu görülüyor. Saatler 21:40'ı gösterirken de rahip Brunson İzmir'deki evinden ayrılarak ABD'ye gitmek üzere havalimanına doğru yola çıktı

Amerikalı Papaz Andrew Brunson tutukluluk süresi göz önüne alınarak serbest bırakıldı. Ankara ve Washington arasındaki mevcut güven krizi Papaz Andrew Brunson davasıyla daha da derinleşmişti.



Amerika Hazine Bakanlığı Türk siyasilere seyahat yasağı kararı getirdi. Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye'yi tehdit etti. Hemen ardından Amerika Başkanı Donald TrumpTürkiye'yi hedef alan twetler atmıştı.



Papaz Brunson 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Özel güvenlik önlemleri ile evinden alındı, 06.45'te Aliğaz Ceza İnfaz Kampüsüne getirildi. Brunson'un eşi Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ile geldi.



İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 10.30'da başladı. 4 tanık dinlendi. Tanıklardan biri daha önce verdiği ifadeyi değiştirdi.



Tanıkların çapraz sorgusu tamamlandı, savcı mütealasını verdi. Brunson'un adli kontrolünün kaldırılması, terör örgütüne üye olamamakla birlikte yardım ve yataklıktan 10 yıl hapsi istendi.



Ardından mahkeme kararını açıkladı. Brunson'un 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çaptırıldı. İçeride yattığı bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Yurt dışı yasağı ve ev hapsi kaldırıldı, Brunson serbest bırakıldı.



2016 yılında Göç İdaresi, Türkiye aleyhine faaliyet yürüttüğü gerekçesi ile Brunson'un sınır dışı edilmesine karar vermişti. Şimdi Brunson'un için bu kararın uygulanması bekleniyor.



Reuters'in geçtiği habere göre askeri uçakla ABD'ye gidecek olan Brunson'ın geç saatlerde de evinden gelen bir fotoğrafta hazırlanmış bavullarıyla telefonla konuştuğu görülüyor. Saatler 21:40'ı gösterirken de rahip Brunson İzmir'deki evinden ayrılarak ABD'ye gitmek üzere havalimanına doğru yola çıktı.



TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA



ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasının ardından yaptığı Twitter paylaşımında, “Rahip Brunson için çok sıkı çalışıyoruz” dedi. Trump, "Düşüncelerim ve dualarım Pastör Brunson'la. Onun yakında güvenle eve dönmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.



Trump üçüncü ve son tweetinde "Brunson az önce bırakıldı. Birazdan evde olacak" ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA



ABD'li Rahip Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili bir açıklama da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, "Mahkemeyi ve ayrıntıları izleme şansımız olmadı. Kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu karar alındı görmemiz lazım. Darısı harp okulu öğrencileri ile er ve erbaşların başına" dedi.



CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA:



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