Başbakan Binali Yıldırım 2018 buğday alım fiyatını açıkladı Yıldırım açıklamasında, "Geçen sene ton başına 940 lira olan fiyat bu sene 1050 liraya çıktı" dedi.

Buğday alım fiyatını açıklayan Binali Yıldırım, "Geçen sene ton başına 940 lira olan fiyat bu sene 1050 liraya çıktı" dedi.



Erzincan'daki toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ton başına 940 lira olan buğday alım fiyatını yüzde 12 artışla 1050 liraya yükselttiklerini açıkladı.



Yıldırım, "Buğday alım fiyatları gözden geçirildi ve yüzde 12 artış ile bin 50 TL'ye çıkarıldı. Ek ödemeler ile bu rakam bin 110 liraya çıkacak. Ton başına 145 lira destekler ile bu rakam bin 200 lirayı aşacak. Yeni hasılat dönemimiz milletimize, üreticimize, çiftçimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.





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