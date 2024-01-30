SON DAKİKA! Can Atalay'ın milletvekilliği düşüyor

Hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevinde milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaptığı açıklamada, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" ifadesini kullandı.

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