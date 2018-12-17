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Son Dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem! (17 Aralık 2018 Son Depremler)

Çanakkale Ayvacık'ta saat 17:70'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem! (17 Aralık 2018 Son Depremler)

Çanakkale Ayvacık'ta saat 17:40'da bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DEprem Araştırma Enstitüsü verilerinde 4.1 büyüklüğünde ve yerin 5.6 KM derinliğinde olduğu kaydedildi.

Aynı deprem AFAD verilerinde ise yerin 22.21 KM derinliğinde ve 4.0 büyüklüğünde kayıtlara geçti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #çanakkale #çanakkale deprem
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