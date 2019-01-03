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Son Dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem (3 Ocak 2019 son depremler)

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem meydana geldi

Son Dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem (3 Ocak 2019 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştrıam Enstitüsü verilerine göre, Çanakkele'nin Ayvacık ilçesinde saat 19:27'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 KM derinliğinde gerçekleşti.

T.C İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin derinliğini 11 KM olarak duyurdu.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #çanakkale
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