Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 22:48'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 00:33'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 03:27'de Biga'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 22:48'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Bir deprem daha

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 00:33'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 9 kilometre olarak açıklandı.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.



3.7 büyüklüğünde deprem

Saat 03:27'de Biga'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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