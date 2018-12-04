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Son Dakika: Çanakkale'de deprem (4 Aralık 2018 son depremler)

Çanakkale Gelibolu'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika: Çanakkale'de deprem (4 Aralık 2018 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 15:38'de Çanakkale Gelibolu'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 11 km derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre deprem yerin 11 km derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #çanakkale #deprem #son depremler
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