Çanakkale Ayvacık açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 22:42'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı. Deprem İstanbul'un çok sayıda ilçesinde hissedildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi

Çanakkale Ayvacık açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 21:27'de Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem İstanbul'un çok sayıda ilçesinde hissedildi.



Meydana gelen deprem sonrası Kandilli Rasathanesi ve AFAD internet sitelerine bir süre erişim sağlanamadı.



Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Çok kısa sürdü. Her hangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. Korkanlar var. Tabandan 2 kez vurdu. İnsanların akşamı geçirmeleri için sosyal tesislerimizi sabaha kadar açık bırakıyoruz." dedi.



İstanbul Valiliği'nden açıklama

Deprem sonrası İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde; Çanakkale Ayancık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.



Türk Kızılayı'ndan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık ise, "Trakya Bölge Afet Merkezi ve Çanakkale Şubemizden Kızılaycılar bölgeye intikal ettiler." dedi



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama

AFAD, 21.23'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.



AFAD açıklmasında ,"Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.



Bir deprem daha

5.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 22:42'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.



ulusal.com.tr