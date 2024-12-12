SON DAKİKA! Çanakkale'de şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi

Çanakkale'de Saros Körfezi'nde saat 14.34'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Çanakkale'de şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi
Yayınlanma: Güncellenme:

Çanakkale'de Saros Körfezi'nde şiddetli bir deprem meydana geldi. Bölgedeki vatandaşların hissettiği deprem kısa süreli panik yarattı.

Depremin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından da (AFAD) açıklama geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 14.34'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,4 olarak duyuruldu.

Depremin, yerin 25.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi.

Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saros Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale'de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.

İstanbul Güngören'de bina çöktüİstanbul Güngören'de bina çöktüYurt
son dakika deprem çanakkale ege denizi
Günün Manşetleri
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı
Çanakkale'de şiddetli deprem
Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu!
Gazze'de can kaybı 44 bin 835'e yükseldi
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni finansman
Terör örgütü DEAŞ'a "Gürz-29" darbesi
"İzin vermeyeceğiz..."
Güney Kore Devlet Başkanı'ndan "sıkıyönetim" açıklaması
İstanbul'da Narkokapan-2 operasyonu
La Nina geliyor...
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı
Çanakkale'de şiddetli deprem Çanakkale'de şiddetli deprem
Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması
Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu! Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu!
La Nina geliyor... La Nina geliyor...