SON DAKİKA! Çanakkale'de şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi

Çanakkale'de Saros Körfezi'nde şiddetli bir deprem meydana geldi. Bölgedeki vatandaşların hissettiği deprem kısa süreli panik yarattı.

Depremin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından da (AFAD) açıklama geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 14.34'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,4 olarak duyuruldu.

Depremin, yerin 25.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi.

Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saros Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale'de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.