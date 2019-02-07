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Son Dakika: Çevirmen Murat Tuğlacıyan, evinde ölü bulundu

İstanbul Şişli'de çevirmen Murat Tuğlacıyan evinde ölü bulundu.

Son Dakika: Çevirmen Murat Tuğlacıyan, evinde ölü bulundu

Şişli'de çevirmen Murat Tuğlacıyan evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Bozkurt Mahallesi Baysungur Sokağı'ndaki bir evden kötü koku gelmesi üzerine yetkililere haber verildi.

İhbar üzerine gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi.

Polis, 60 yaşlarındaki çevirmen Murat Tuğlacıyan'ın salonda hareketsiz yattığını görüp sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, incelemesinde Tuğlacıyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalnız yaşayan Murat Tuğlacıyan'ın yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #şişli
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