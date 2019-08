Son dakika ceza indirimi, af, infaz süreleri ve denetimli serbestlik haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yargı Reformu için ay açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet yer alıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi.



9 AMAÇ 63 HEDEF 256 FAALİYET



Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet yer alıyor. Yargı Reformu Stratejisi'ndeki 9 amaç şu başlıklar altında sıralanıyor:



"Hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi", "Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi", "İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması", "Performans ve verimliliğin artırılması", "Savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması", "Adalete erişimin kolaylaştırılması ve hizmetlerden memnuniyetin artırılması","Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması","Hukuk yargılaması ile idari yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması", "Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması".



FEYZİOĞLU "BİR AN ÖNCE YASALAŞMASI LAZIM" DEMİŞTİ



Yargı Reformu paketinin bir an önce çıkması gerektiğini belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada "F-35'lerdeki haksızlıklarını, S-400'deki haklılığımızı ABD ve Avrupa kamuoylarına anlatmak istiyorsak Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun imzasını attığımız bu paketin, bu reform sürecinin muhakkak suratle bir an önce kanunlaşmaya başlaması lazım. Bunun bu ay kanunlaşmaya başlaması lazım. Bu ay üzerimize ABD'den çok geldiklerine göre cevabı da bizim bu ay vermemiz gerekiyor" demişti.



