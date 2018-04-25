Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi bugünlerde siyasi kulislerin gündeminde. Gül'ün 24 Haziran'daki seçimlerde ittifakın adayı olacağı konuşuluyor. Abdullah Gül konusunda kararlı olan Saadet Partisi'nin CHP Genel Başkanına "adayımız olsun teklifi yaptığı" Kılıçdaroğlu'nun da teklife sıcak baktığı ifade edildi. Ulusal Kanal'a konuşan Saadet Partili bir isim de bilgiyi doğruladı. Parti içinde çatlak yaratan Abdullah Gül'e, CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ise sert tepki gösterdi. CHP Milletvekili Muharrem İnce, seçimlerde Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan arasında kalması durumunda Erdoğan'a oy vereceğini söyledi.

CHP ve Saadet Partisi 24 Haziran seçimlerinde ittifak adayı olarak Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü mü aday gösterecek?



Siyasi kulislerde adı sıkça geçen Abdullah Gül'ün CHP- Saadet partisi görüşmesinde uzun uzun konuşulduğu belirtildi.



Abdullah Gül'ün aday olması konusunda kararlı olan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede Kılıçdaroğlu'na "Gül adayımız olsun" teklifi yaptığı kaydedildi.



Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak baktığını belirten Kılıçdaroğlu'nun Karamollaoğlu'na adaylığı değerlendirmeye alacaklarını belirttiği ifade edildi.



CHP-Saadet partisi görüşmesi ile ilgili Ulusal Kanal'a bilgi veren Saadet Partisi kaynakları yaşanan gelişmeleri doğruladı.



CHP içinde çatlak yaratan Abdullah Gül'e en sert tepki Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İrgil, Gül ismini tartışmaya gerek yok, bizim ve tabanımız içi yok hükmendedir, yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı vardır ifadelerini kullandı.





Abdullah Gül ile Karamollaoğlu ödül töreninde

Cumhurbaşkanlığı için aday olacağı öne sürülen 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erbakan Ödülleri 2018 töreninde sahneye çıktı. Gül'ü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı. Gül aday olup olmayacağına dair soruları yanıtsız bıraktı.



Türkiye'nin gündemi 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenmiş durumda.



Gözler adaylarını henüz açıklamamış olan partilere ve aday olacağı iddia edilen isimlerde. Adı kulislerde sıkça anılan isimlerden biri olan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adının anıldığı Saadet Partisi ile sahneye çıktı.



11.Cumhurbaşkanı Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen Erbakan Ödülleri 2018 törenine katıldı.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salona, Abdullah Gül ile birlikte girdi. Karamollaoğlu'nun, basın mensuplarının ilgisi üzerine Gül için yol açmaya çalışması dikkat çekti.



İki ismin yarın yapacakları görüşme öncesi yan yana poz vermesi dikkat çekti.



Gül, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağına dair soruları yanıtsız bıraktı.







CHP içinden tepkiler gelmeye başladı

CHP Milletvekili Muharrem İnce, seçimlerde Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan arasında kalması durumunda Erdoğan'a oy vereceğini söyledi.

“Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm!”



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